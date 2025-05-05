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        Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

        ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:35
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        Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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        ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın’a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın’ın cansız bedenine ulaştı. Aydın’ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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