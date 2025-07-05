Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Ardahan Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya tarafından karşılanan Göktaş, "Bu ziyaretler bizim için çok önemli. Hem buradaki yapılan çalışmalar hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan yerinde görmek hem kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını görme imkanı buluyoruz. Kuruluşlarımızın çalışmalarını görüyoruz. Tüm hizmetlerimizi bakanlık olarak hassasiyetle sürdürüyoruz. 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

'7 BİN 400'DEN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK' Bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları söyledi: "Türkiye'nin dört bir yanında aileye yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşları ile iş birlikleri yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 7 bin 400'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl aynı zamanda iki önemli politikayı da hayata geçirdik. Öncelikle evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi yaygınlaştırdık. Doğum yardımı sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibarıyla doğan her çocuğumuza bir destek sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği doğum yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye genelinde 220 bin 268 annemizin hesabına ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Ardahan'da da 242 annenin hesabına bu desteklerimizi sunduk." '744 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SUNDUK'