Ardahan'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kentte silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hanak İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmada, alıcı gibi davranan bir polis memuru, kaçak silah satışı yaptıkları iddia edilen N.A ve R.İ ile Bayraktepe mevkisinde buluştu.

Burada silah ticareti yaptıkları anlaşılan N.A. ve R.İ'yi gözaltına alan polis ekipleri, operasyonda ruhsatsız iki tabanca ile silaha ait fişekler ele geçirdi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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