Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipinin ardından buzlanma nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Mevkisinde kar ve tipi etkisini artırdı.

Ekipler, söz konusu yolu zincirsiz ilerleyen başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araç geçişine kapattı.



Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

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