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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:41
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Özellikle Göle ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle de Ardahan-Göle kara yolunun bazı noktaları beyaza büründü.

        Vatandaşlardan Ahmet Öztosun, AA muhabirine, Samsun'dan Ardahan'a gelirken dolunun etkili olduğunu belirterek, "Temmuz ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak beni şaşırttı. Çok sıcak bölgeden bir anda serin bir yerde olmak ilginç." dedi.

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