"Kardeş kent" Gaziantep'ten Çıldır Gölü için 3 milyon liralık destek Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile gölünün turizmine katkı sağlamak için 3 milyon lira altyapı desteği verecek.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile gölünün turizmine katkı sağlamak için 3 milyon lira altyapı desteği verecek.

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde, kışın buzla kaplı yüzeyde atlı kızakla gezinti, "Eskimo" usulü balık avcılığı ve benzeri etkinlikler yapılıyor.

Gölün turizme kazandırılması için çalışmalar sürerken Gaziantep'in Şahinbey ve Çıldır belediyeleri arasında, "kardeş kent" protokolü imzalandı.

Ardahan Valiliğindeki imza törenine, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu katıldı.

Protokol kapsamında, Şahinbey Belediyesinin sağlayacağı 3 milyon liralık destek, Çıldır ilçesi ve gölün turizmine katkı sunacak.

Vali Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, daha önce Başkan Tahmazoğlu ile mesailerinin olduğunu, çok güzel ve başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Desteğin önemini anlatan Çiçek, "Şahinbey Belediyesinin birçok çalışmasına şahitlik ettik. Kardeşlik hukuku gereği Çıldır'a alt yapısıyla alakalı 3 milyon lira desteği söz konusu oldu. Çıldır'ın altyapısı ne kadar nitelikli hale gelirse, oraya gelen turistlerin nitelikli hizmet alması da o kadar gelişecektir. Dolayısıyla Çıldır ve çevresine de faydası olacaktır inşallah." diye konuştu.