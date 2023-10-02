Ardahan'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Ardahan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
Giriş: 02.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:17
Ardahan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Çamlıçatak köyünde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.