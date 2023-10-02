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        Ardahan'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Ardahan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:17
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        Ardahan'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Ardahan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Çamlıçatak köyünde olduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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