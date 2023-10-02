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        Aranan 6 şüpheli Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yakalandı

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:01
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        Aranan 6 şüpheli Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yakalandı
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Şubesi ekipleri, Ardahan sınırında bulunan gümrük kapısındaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Gümrük kapısına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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