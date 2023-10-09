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        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

        Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:05
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        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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        Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki otobüs terminalinde İstanbul'dan geldiği belirlenen 2 kişiyi şüphe üzerine aradı.

        Şüphelilerin üzerlerinde 39 adet sentetik uyarıcı madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.K ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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