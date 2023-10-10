Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.
Giriş: 10.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:20
Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek tepelerine kar yağdı.
Rakımı yüksek noktalarda kar yağışının yanı sıra sis de görüldü.
Posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahipleri kar yağışına hazırlıksız yakalandı.