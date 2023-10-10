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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

        Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:20
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
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        Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek tepelerine kar yağdı.

        Rakımı yüksek noktalarda kar yağışının yanı sıra sis de görüldü.

        Posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahipleri kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

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