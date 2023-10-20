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        Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

        Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:39
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        Ardahan'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HRL 79 plakalı beton mikseri Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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