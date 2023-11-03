Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kars ve Ardahan'da Gazze'ye destek için programlar düzenlendi

        Ardahan'da İl Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla aşure ve yiyecek satışı yapıldı, Kars'ta ise Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da Gazze'ye destek için programlar düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da İl Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla aşure ve yiyecek satışı yapıldı, Kars'ta ise Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Ardahan'da Serhat Ulu Camisi önünde düzenlenen programda, gönüllülerin hazırladığı aşure ve yiyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

        İl Müftüsü Adem Karadeniz, AA muhabirine, dün Gazze'ye destek amaçlı açılışını yaptıkları kermesin devam ettiğini söyledi.

        Cami çıkışında da görevlilerin Gazze'ye destek için vatandaşlara aşure ve yiyecek satışı yaptığını ifade eden Karadeniz, herkesi Filistin halkına destek için kermese davet etti.

        - Kars

        Kars'ta da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sultan Alparslan Külliyesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen üyeler, saldırıları kınadı.

        AGD Genel Merkez Üniversite Komisyonu GMYK Üyesi Muhammed İkbal Gül, Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliamın, 7 Ekim'den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Kütüphane otobüsü köy çocuklarını kitapla buluşturmak için kırsalda 200 nok...
        Kütüphane otobüsü köy çocuklarını kitapla buluşturmak için kırsalda 200 nok...
        Ardahan'da yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı
        Ardahan'da yasa dışı yayın yapan 350 internet sitesi erişime kapatıldı
        Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
        Ardahan'da farkı suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
        Ardahan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Ardahan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı tutuklandı