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        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu

        Ardahan kent merkezi sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:53
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        Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu
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        Ardahan kent merkezi sonbahar renklerine büründü.

        Kent genelinde sonbahar mevsiminde çeşitli ağaç türleri farklı renkleri yansıtmaya başladı.

        Kentin simge noktalarından olan Kura Nehri ve Kale bölgesi, ziyaretçilerini farklı renk tonlarıyla karşılıyor.

        Vatandaşlardan Levent Bilgili, Ardahan'ın her mevsim ayrı güzellik sunduğunu, sonbaharın da kendine göre güzelliği olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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