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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yolculuğunda yakalandı

        Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de trende yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:41 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:41
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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yolculuğunda yakalandı
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        Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de trende yakalandı.

        "Yağma ve tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan K.A’nın başkasına ait kimlik ile Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaptığı belirlendi.

        Yolculuk yerinin tespit edilmesi üzerine K.A, Kırıkkale’de gözaltına alındı.

        K.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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