Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yolculuğunda yakalandı
Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de trende yakalandı.
Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kırıkkale'de trende yakalandı.
"Yağma ve tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan K.A’nın başkasına ait kimlik ile Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaptığı belirlendi.
Yolculuk yerinin tespit edilmesi üzerine K.A, Kırıkkale’de gözaltına alındı.
K.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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