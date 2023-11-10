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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:17
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun yüksek mevkileri, yağışla beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri, bazı güzergahlarda karla mücadele çalışması yaptı.

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolunu kullanan tır sürücüsü Selman Alma, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Azerbaycan'dan geliyorum. Kar yağışını görünce durup fotoğraf çekmek istedik. Manzara güzel." dedi.

        Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve araçlar, kırağıyla kaplandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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