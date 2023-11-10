Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun yüksek mevkileri, yağışla beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, bazı güzergahlarda karla mücadele çalışması yaptı.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunu kullanan tır sürücüsü Selman Alma, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Azerbaycan'dan geliyorum. Kar yağışını görünce durup fotoğraf çekmek istedik. Manzara güzel." dedi.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve araçlar, kırağıyla kaplandı.

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