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        Ardahan'da ağaç kesme motoruyla yaralanan kişi öldü

        Ardahan'da tamirat yaparken ağaç kesme motoru boynuna değen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:50 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:50
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        Ardahan'da ağaç kesme motoruyla yaralanan kişi öldü
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        Ardahan'da tamirat yaparken ağaç kesme motoru boynuna değen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde evin çatısında tamirat yaparken ağaç kesme motorunu boynuna değdiren Erkan Bilgili (43) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi.

        Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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