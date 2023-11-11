Ardahan'da ağaç kesme motoruyla yaralanan kişi öldü

Ardahan'da tamirat yaparken ağaç kesme motoru boynuna değen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde evin çatısında tamirat yaparken ağaç kesme motorunu boynuna değdiren Erkan Bilgili (43) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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