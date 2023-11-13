Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı
Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan, 5'i Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.
Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan, 5'i Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarının yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.
Ekipler, il genelindeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalandı.
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