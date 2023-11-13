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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan, 5'i Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:55
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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan, 5'i Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarının yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin gümrük müdürlüklerindeki işlemleri sürüyor.

        Ekipler, il genelindeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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