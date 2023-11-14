Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ardahan'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş ekipleri, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın Karagöl Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.A, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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