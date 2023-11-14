Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Ardahan'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Asayiş ekipleri, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın Karagöl Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.A, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Büşra'yı katleden caninin cezası belli oldu!
        Büşra'yı katleden caninin cezası belli oldu!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

        Benzer Haberler

        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor
        YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret et...
        YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret et...
        Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'nda ihracat yüzde 50 arttı
        Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'nda ihracat yüzde 50 arttı
        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Ardahan'ın turizm potansiyeli acente yetkililerine tanıtıldı
        Ardahan'ın turizm potansiyeli acente yetkililerine tanıtıldı