Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tırların güvenli geçmesi amacıyla monitör sistemi kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 20:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tırların güvenli geçmesi amacıyla monitör sistemi kuruluyor.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığınca, kapının güvenliğine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Türkgözü'nde güvenli giriş çıkışın yapılması için tır geçişlerine monitör kurulumuna başlandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma Çıldır-Aktaş Gümrük kapısında olduğu gibi bir süre önce de Sarp Gümrük Kapısı'nda yapıldı. Şimdi ise modernizasyonu gerçekleştirilen Türkgözü kapımızda yapılmaya başlandı. Çalışma ile tırların altı daha sağlıklı görüntülenmiş olacak. Tır üstünden geçtiğinde alt kısmını görebilmeyi sağlıyor. Dolayısıyla kapıda kaçakçılığı önlemeye yönelik bir çalışma."

        Demirci, çalışma süresince kapıda bazı aksamaların olabileceğine dikkati çekerek, "2 günlük bir çalışma olacak. Bu süre zarfında bazı aksaklıklar, giriş çıkışlarda gecikmeler olabilir. Çalışmalar tamamlandığında kapımız daha güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı
        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı
        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor