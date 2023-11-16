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        Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor

        Ardahan'da köy çocuklarının kitapla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:51
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        Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor
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        Ardahan'da köy çocuklarının kitapla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere hizmet veriyor.

        İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane otobüsü, kırsalda köy çocuklarının ayağına kadar gitmenin yanında kentin tarihi mekanlarında hizmete başladı.

        Kırsalda 200 noktada çocuklarla buluşup 858 üyeye ulaşan kütüphane otobüsünden 4 bin 60 öğrenciye ödünç kitap verildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere kütühane hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

        Amaçlarının hem kütüphaneyi hem de kaleyi tanıtmak olduğunu ifade eden Dede, şöyle konuştu:

        "Kütüphanemiz, mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasında kırsaldaki çocuklara hizmet veriyor. Sezonu kapattık ancak havalar sıcak ve açık. Bunu fırsata çevirmek için arkadaşlarımız bu kez güzergahı Ardahan Kalesi olarak belirledi. Çok da iyi oldu. Kalemizi ziyaret edenler, farklı bir hizmetle karşılaşınca mutlu oluyorlar. Bazıları gelip kütüphane hakkında bilgi edinirken bazıları da bir süre kitap okuma fırsatı buluyor."

        Dede, ziyaret edenlerin bazılarının da üye olmaya çalıştığını belirtti.

        Ardahan Üniversitesi'nde öğrenim gören Esra Çelik Ardahan Kalesini ziyarete geldiğini, burada kütüphaneyi görünce kitap okuma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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