Ardahan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ardahan'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı.

Karagöl Mahallesi'nde önceki gün S.A'nın silahla vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli K.H'nin İnönü Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisini alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

K.H'yi gözaltına alan ekipler evde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, fişek ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri sırasında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenilen K.H, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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