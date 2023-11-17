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        Ardahan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:11
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        Ardahan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Ardahan'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı.

        Karagöl Mahallesi'nde önceki gün S.A'nın silahla vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli K.H'nin İnönü Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisini alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

        K.H'yi gözaltına alan ekipler evde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, fişek ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemleri sırasında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenilen K.H, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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