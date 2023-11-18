Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

- Kars

Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.