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        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:18
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        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
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        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

        Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

        Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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