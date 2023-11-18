Ardahan Milletvekili Koç, bir tüpü faaliyete giren Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemede bulundu

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yapımının tamamlanmasıyla Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altından yapılan Aşık Şenlik Tüneli'nin özellikle kış aylarında bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Tünelin kısa sürede tamamlanacağını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Mozeret Dağı'nın altında yapımı süren tünelin yakın zamanda tamamını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda tek tüp faaliyette, yani Çıldır-Aktaş kapısına geçişte bunu kullanabiliyoruz. Tünelin diğer tüpünün de hizmet girmesiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan ise bu tarafa ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek."

Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın daha faal olması için tünelin ulaşımda çok önemli bir altyapı olduğunu belirten Koç, "Yapımı tamamlanan tünelin bir tüpünü kullanmaya başladık. İnşallah en kısa sürede ikinci tüpü de faaliyete sokmayı planlıyoruz. Mozeret tünelimizin her iki tüpü faaliyete girmesiyle, sıra Ilgar tüneline gelecek. Ilgar Tünelimiz de bizim için önemli, çünkü orası da Türkgözü Gümrük kapısına geçiş sağlayacak. Ekonomimize ve ticaretimize de önemli katkı sağlayacak." dedi.