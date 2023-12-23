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        GÜNCELLEME - Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

        Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçların geçişine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:59 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:59
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        GÜNCELLEME - Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçların geçişine açıldı
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        Kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu küçük araçların geçişine açıldı.

        Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli geçiş güzergahında yer alıyor.

        Yoğun kar ve tipi sebebiyle Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunun üniversite mevkisinde 18 tır yolda kaldı.

        Olumsuz hava koşulları yüzünden tüm araçların geçişine kapatılan yol, karla mücadelenin ardından kontrollü olarak küçük araçların geçişine açıldı.

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğünü söyledi.

        Ulaşımın birçok noktada tipi ve buzlanmadan dolayı aksadığını ifade eden Çiçek, "Sürücülerimizden isteğimiz, tedbirli olsunlar. Zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca tedbir amaçlı çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları çok önemli." dedi.

        Öte yandan Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza dolayısıyla ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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