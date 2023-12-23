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        Ardahan'da zincirleme tır kazası ulaşımı aksattı

        Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza dolayısıyla ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:30
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        Ardahan'da zincirleme tır kazası ulaşımı aksattı
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        Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza dolayısıyla ulaşım aksadı.

        Kentte il geneli etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 R 7112 plakalı tır buzlu yolda kaydı.

        İki tırın da kayan tıra çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada ölen ve yaralanan olmazken yol ulaşıma kapatıldı.

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