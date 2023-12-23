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        Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

        Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı dere ve nehirler dondu, Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:43
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        Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
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        Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı dere ve nehirler dondu, Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

        Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

        Bazı dere ve nehirlerin donduğu kentte Aktaş Gölü'nün özellikle Kenarbel köyü bölgesindeki kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

        Vatandaşlardan Şenol Bozkurt, son günlerde soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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