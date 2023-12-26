Ardahan ve Kars'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara bölgesinde 5 araçtaki yaklaşık 12 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 5 saat yolda kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarılarak, Karayollarına ait Sahara bakım evine götürüldü.

- Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından etkili olan rüzgar Kars-Göle kara yolunda tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle kayganlaşan yolda bazı tır ve otomobiller yolda kaldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışmada mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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