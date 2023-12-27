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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 343 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle son 3 günde yolda mahsur kalan 343 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:35
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 343 araç kurtarıldı
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle son 3 günde yolda mahsur kalan 343 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        İl genelinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücüleri, İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinden yardım talebinde bulunuyor.

        Ekipler, kent genelindeki yoğun kar ve tipi nedeniyle son 3 günde yolda mahsur kalan 343 aracı kurtardı.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kentte karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Kapanan yolların açıldığını, mahsur kalan araçların ekiplerce kurtarıldığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "İl Özel İdaresi ekiplerimiz, köy yollarında son 3 günde merkezde 18, Göle'de 13, Çıldır'da 10, Posof ile Hanak'ta 8'er ve Damal'da 6 araç olmak üzere 63 araç kurtarıldı. Kara yollarında ise çoğunluğu tırlardan oluşan Posof ilçemizde 150, Çıldır ilçesi ile Ardahan-Kars yolunda 50'şer ve Göle ilçesi sınırlarında da 30 olmak üzere toplam 280 araç kurtarıldı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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