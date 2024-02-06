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        Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:35
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        Ardahan'da kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
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        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

        Kentte gece başlayan yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        İl genelinde 220 köy yolunun yanı sıra, Ardahan'ı Erzurum ve Kars'a bağlayan kara yollarının dışındaki tüm yollar ulaşıma kapandı.

        Özellikle tipi nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı kentte, park halindeki araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Zorunlu olmadıkça yollara çıkılmamasını isteyen Çiçek, "Şu an köy yollarımızın çoğu kapalı. Önceliğimiz acil durumlar. Diyaliz hastası olan köylerimiz var. Bu tür yollara müdahale ediliyor. Erzurum ve Kars dışındaki diğer kara yollarımızın tamamı kapalı. Çünkü tipi görüş mesafesini düşürüyor." dedi.

        Çiçek, yoğun kar ve tipinin aralıklarla enerji kesintisine de neden olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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