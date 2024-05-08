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        Ardahan'da "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı

        Ardahan'da, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:49
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        Ardahan'da "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı
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        Ardahan'da, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı.

        Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkez Şubesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda stant açılarak, vatandaşlara Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler anlatıldı.

        Şube başkanı Özcan Şentürk, Kızılay Günü'nü kutlamanın öneminin büyük olduğunu belirterek,"Kızılay, insani yardımın ve dayanışmanın simgesidir. Bugün insanlık için önemli bir rol oynayan bu kurumu ve gönüllülerini takdir etmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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