Ardahan'da "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı
Ardahan'da, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı.
Ardahan'da, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç Kızılay Günü" kutlandı.
Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkez Şubesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda stant açılarak, vatandaşlara Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler anlatıldı.
Şube başkanı Özcan Şentürk, Kızılay Günü'nü kutlamanın öneminin büyük olduğunu belirterek,"Kızılay, insani yardımın ve dayanışmanın simgesidir. Bugün insanlık için önemli bir rol oynayan bu kurumu ve gönüllülerini takdir etmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.
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