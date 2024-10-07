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        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu kara çaylak tedaviye alındı

        Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:26
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        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu kara çaylak tedaviye alındı
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        Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Lehimli köyünde yaralı haldeki kara çaylak kuşunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

        İri ve koyu renkli bir yırtıcı olarak bilinen kuş, gerekli tedavinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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