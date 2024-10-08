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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:43
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        Çiçek, beraberindeki Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç ile Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

        Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiçek, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın bölgenin ekonomik geleceği için önemli olduğunu söyledi.

        Gümrük kapısının Orta Asya ve Kafkasya'ya açıldığını belirten Çiçek, "Buranın ülkemize yakışır bir yeri var. Posof ilçemizdeki Türkgözü Kapısı da aynı şekilde. Her iki kapımızın daha faal ve haraketli olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

        Çiçek, gümrük kapıları ile komşu ülkelere sadece ekonomik değil, kültürel olarak da yakınlaşıldığına dikkati çekti.

        Gümrük kapılarının bölgeye farklı bir canlılık ve hareketlilik kattığını anlatan Çiçek, "Aktaş ve Türkgözü, ülkemizi Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya bağlayan başlangıç noktası olmuşlardır. Gürcistan'a açılan 3 kapıdan 2'si bizde, yani Ardahan'dan açılması da ayrıca önemli." ifadelerini kullandı.

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