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        Ardahan'da kekik üretimiyle tarımsal çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da alternatif üretim ve ekonomik kazanç için 4 üretici tarafından ekimi yapılan kekikle kentin tarımsal çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:08
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        Ardahan'da kekik üretimiyle tarımsal çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da alternatif üretim ve ekonomik kazanç için 4 üretici tarafından ekimi yapılan kekikle kentin tarımsal çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor.

        Ardahan Kekik ile Yenileniyor Kadın Üreticilerimiz Kırsalda Hayat Buluyor Projesi kapsamında Posof ve Çıldır ilçelerinde, 4 üreticiye ait 4 dönümlük alanda fide desteğiyle haziran ayında kekik ekimi yapıldı.

        Eğitim desteğinin verildiği deneme arazilerinde üreticiler, olgunlaşan kekikleri hasat seviyesine getirdi.

        Posof ilçesine bağlı Günlüce köyündeki kekik tarlasında incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, 4 farklı noktada dönüm başı ekimi yapılan 664 fidenin son durumuna ilişkin üreticilerden bilgi aldı.

        Cineviz, AA muhabirine, Ardahan'da hayvancılık ve bu sektöre dayalı bitkisel üretimin yapıldığını söyledi.

        İklimin ve coğrafyanın kabul ettiği farklı ürünler için de çalışma yaptıklarını belirten Cineviz, bu kapsamda bazı demonstrasyon çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

        Alternatif tarımsal ürünlerden kekik bitkisi ekiminin de bunlardan biri olduğunu dile getiren Cineviz, farklı bir alan olarak kekik bitkisinin üretimi için üreticiler tarafından da benimsenerek kullanılır hale gelmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

        - Üreticilere fide ve eğitim desteği

        Ekimi yapılan deneme tarlalarının tüm aşamasının bizzat müdürlükçe takip edildiğini aktaran Cineviz, üreticiye fide ile eğitim desteği verdiklerini, önümüzdeki dönemde ise damla sulama sistemi kurmayı planladıklarını anlattı.

        Söz konusu üretim öncesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ortaklaşa üreticilere de eğitim verildiğine işaret eden Cineviz, şunları kaydetti:

        "Şu an tarlanın hasat dönemine gelmiş olması, bizi ziyadesiyle mutlu kılmıştır. Benzer üretimlerin ilimiz genelinde yaygınlaştırılması, üreticilerimize de ekonomik anlamda fayda sağlayabilecek bu üretim modellerine alışkanlık geliştirmeleri için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığınca projelendirilen bu çalışmanın benzerleri için çalışmalarımız sürecek."

        Üretici Cemile Konak da ilk kez kekik ekimine şahit olduğunu belirterek, "İlk denememiz oldu. Bundan sonra da inşallah güzel olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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