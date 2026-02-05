Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:35
        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kar nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yer yer tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar yağışı yüzünden dün tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından söz konusu yol, tüm araç geçişine açıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği, Damal ve Posof ilçeleri arasında tipi nedeniyle gizli buzlanma oluştuğunu belirterek sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

