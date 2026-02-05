Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar ve tipi nedeniyle önceki gün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar ve tipi nedeniyle önceki gün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.


        Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.

        Karayolları 183. Şube Şefliği, yolun Sahara mevkisindeki yaylalar bölgesinde yer yer gizli buzlanma görüldüğünü belirterek, uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da dondurucu soğuk ağaçları kırağıyla kapladı
        Ardahan'da dondurucu soğuk ağaçları kırağıyla kapladı
        Ardahan'da kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı
        Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı
        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
        Vali Çiçekli'den öğrencilerin tatil talebine olumlu cevap
        Vali Çiçekli'den öğrencilerin tatil talebine olumlu cevap