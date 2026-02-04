Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı

        Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:20
        Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı
        Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır ekiplerce kurtarıldı.

        Kentin birçok noktasında kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek-Çamlıçatak mevkisinde yoğun buzlanmadan dolayı 16 tır mahsur kaldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

