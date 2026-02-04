Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırdığını belirten Emin, "Şu an itibarıyla 53 köyle ulaşım sağlayamıyoruz. Ekiplerimiz karla mücadeleyi sürdürüyor, önceliğimiz acil olan durumlara ve olaylara müdahale etmektir." dedi.
