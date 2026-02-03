Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Giriş: 03.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:05
        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar ve tipi yüzünden dün tır ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından Ilgar Dağı mevkisi, tüm araçların geçişine açıldı.

