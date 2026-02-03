Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Ardahan'da bina çatısında iki gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:35
        Ardahan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Ardahan'da bina çatısında iki gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaptanpaşa Mahallesi Aşık Şenlik Sokağı'nda, çatıda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden 12 yaşındaki Erdem Saruhan, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Alana gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kedi mahsur kaldığı binanın çatısından kurtarıldı.

        Kedinin kurtarılmasına sevinen Saruhan ve arkadaşları, yanında getirdikleri mamayı kediye yedirdi.

        Kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

