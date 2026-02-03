Ardahan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ardahan'da bina çatısında iki gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaptanpaşa Mahallesi Aşık Şenlik Sokağı'nda, çatıda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden 12 yaşındaki Erdem Saruhan, durumu itfaiyeye bildirdi. Alana gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kedi mahsur kaldığı binanın çatısından kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen Saruhan ve arkadaşları, yanında getirdikleri mamayı kediye yedirdi. Kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

