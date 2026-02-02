Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:02
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkisi, yoğun buzlanma dolayısıyla tırların geçişine kapatıldı.

        Tırlar, Posof ve Damal ilçe girişlerinde bekletildi, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.



