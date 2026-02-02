Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkisi, yoğun buzlanma dolayısıyla tırların geçişine kapatıldı. Tırlar, Posof ve Damal ilçe girişlerinde bekletildi, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.