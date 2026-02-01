Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi

Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi. Yoğun yağışın etkili olduğu yolun Yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya küçük çaplı çığ düştü. Çığın düştüğü bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yol temizlenirken, olumsuz bir durum yaşanmadı. Havanın yumuşaması dolayısıyla aynı bölgede çığ riskinin olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.