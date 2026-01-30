Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada

Ardahan'da kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkış yapan bir araca çarpmamak için kontrolden çıktı.



Otomobil, daha sonra park halindeki araca çarpıp bir iş yerine girdi.





Kazada, iş yerinde ve araçlarda hasar oluşturdu.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin yan yoldan çıkan bir araca çarpmamak için manevra yapması ve park halindeki bir araca çarparak iş yerine girmesi yer alıyor.

