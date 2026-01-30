Habertürk
        Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada

        Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada

        Ardahan'da kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:05
        Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada
        Ardahan'da kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkış yapan bir araca çarpmamak için kontrolden çıktı.

        Otomobil, daha sonra park halindeki araca çarpıp bir iş yerine girdi.


        Kazada, iş yerinde ve araçlarda hasar oluşturdu.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin yan yoldan çıkan bir araca çarpmamak için manevra yapması ve park halindeki bir araca çarparak iş yerine girmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

