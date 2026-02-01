Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:10 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:10
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve yer yer tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar ve tipi nedeniyle buzlanma oluştu.

        Buzlanmanın ulaşımı aksatması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, buzlanmanın oluştuğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

