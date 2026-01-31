Ardahan'da kar etkili oluyor

Ardahan genelinde kar etkili oluyor. Kentte günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, yerini kar yağışına bıraktı. Öğleden sonra başlayan kar, etkisini artırdı. Yağışla hava sıcaklığının 4 dereceye çıktığı kentte, kar erimeleri dolayısıyla yollarda su birikintileri de oluştu.

