Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kar etkili oluyor

        Ardahan genelinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan genelinde kar etkili oluyor.


        Kentte günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, yerini kar yağışına bıraktı. Öğleden sonra başlayan kar, etkisini artırdı.

        Yağışla hava sıcaklığının 4 dereceye çıktığı kentte, kar erimeleri dolayısıyla yollarda su birikintileri de oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İçme suyu yolunu açarken kara saplanan loder vinç yardımıyla kurtarıldı
        İçme suyu yolunu açarken kara saplanan loder vinç yardımıyla kurtarıldı
        Ardahan'da otomobil iş yerine daldı
        Ardahan'da otomobil iş yerine daldı
        Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada
        Ardahan'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi kamerada
        Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da hayat durma noktasına geldi
        Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da hayat durma noktasına geldi
        Çıldırda okul müdürleri toplandı
        Çıldırda okul müdürleri toplandı
        "Gençliğe Değer Ara Dönem Kış Kampı" sona erdi
        "Gençliğe Değer Ara Dönem Kış Kampı" sona erdi