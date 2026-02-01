Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.



Kentin özellikle yüksek noktalarında etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Tırların ulaşımına kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanan 3 araç, yolun Artvin tarafındaki Yayla mevkisi rampasında mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesiyle bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden çıkardı.



Yoğun buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen bazı araçlar ise ekip araçlarını takip ederek alandan geçti.

