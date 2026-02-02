Habertürk
Habertürk
        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar ve çığ nedeniyle dün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:03
        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        Kar ve çığ nedeniyle dün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kent genelinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar ve tipinin yanı sıra çığ düşmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.

        Ekipler, yolda yer yer gizli buzlanma dolayısıyla uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

