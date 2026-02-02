Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Kar ve çığ nedeniyle dün tır ulaşımına kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kent genelinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar ve tipinin yanı sıra çığ düşmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü.
Ekipler, yolda yer yer gizli buzlanma dolayısıyla uyarıda bulundu.
