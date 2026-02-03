Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Ardahan genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte karla karışık yağmur, akşama doğru yerini yoğun kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle şehir beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düştü.
Ulaşımda aksamaların da yaşandığı kentte, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar, yer yer tipiye dönüştü.
