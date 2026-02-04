Habertürk
        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

        04.02.2026 - 10:12
        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Ardahan tarafı Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karla mücadelenin ardından yol, önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.

