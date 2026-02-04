Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı. Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Ardahan tarafı Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı. Karla mücadelenin ardından yol, önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.

