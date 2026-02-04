Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımı aksatıyor. Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, yolda ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.

