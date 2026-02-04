Habertürk
        Ardahan'da kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Giriş: 04.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:42
        Ardahan'da kardan kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 38 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla köy yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, karla mücadele çalışmasının ardından kapalı yolların yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

        Sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 38 köy yolunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Emin, "Şu an ilimizde kapalı köy yolumuz yok. An oluyor kar ve tipi sorun çıkarıyor, ancak buna hemen müdahale ediliyor. Ayrıca açılan yollarda arkadaşlarımız genişletme çalışması yürütüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

